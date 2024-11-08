Суд у США призупинив справу Трампа про штурм Капітолія – NBC News

Прокурор заявив, що варто оцінити обставини, що склались, зважаючи на результати президентських виборів

Дональд Трамп (Фото: ЕРА / JUSTIN LANE)

У США суд тимчасово зупинив справу майбутнього 47-го президента країни Дональда Трампа, пов’язану з його роллю у штурмі Капітолія. Про це повідомляє NBC News.

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Спецпрокурор Джек Сміт зазначив, що з огляду на результати президентських виборів обвинувачення "шанобливо просить суд скасувати терміни, що залишилися в графіку досудового розгляду, щоб надати уряду час для оцінки цієї безпрецедентної обставини".

Повідомляється, що команда Сміта планує надати додаткову інформацію суду до 2 грудня, коли будуть завершені внутрішні обговорення.