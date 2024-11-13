NYT: Спецпрокурор, який вів дві справи проти Трампа, піде у відставку до його інавгурації

Сміт вів дві справи проти Трампа: про неправомірного зберігання секретних документів та про втручання у вибори

Джек Сміт (Фото: ЕРА/MICHAEL REYNOLDS)

Спецпрокурор США Джек Сміт, який вів кримінальні справи проти обраного президента Дональда Трампа, планує піти у відставку до його повернення в Білий дім у січні. Про це пише The New York Times з посиланням на обізнаних співрозмовників в оточенні Сміта.

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За даними джерел журналістів, метою Сміта є завершити всі справи до того, як його замінять, і уникнути того, щоб важливі етапи роботи доводилось доробляти іншим. Це також передбачає реакцію на обіцянку Трампа звільнити його "за дві секунди" після вступу на посаду.

З моменту свого призначення два роки тому Сміт діяв за принципом, що навіть колишній президент не може бути поза законом, але тепер, коли Трамп переміг на виборах, він опинився "в обороні", намагаючись швидко завершити дві складні справи, які затягнулися через суди й стали менш актуальними після виборчої перемоги Трампа, сказав NYT.

Офіс Сміта все ще розробляє план завершення цих справ, і можливі непередбачені обставини, такі як рішення судів чи інших чиновників, можуть змінити його графік. Проте, згідно з джерелами, Сміт прагне завершити свою роботу і піти до того, як Трамп повернеться до влади.

Результати виборів фактично поклали край федеральним справам проти Трампа, оскільки політика міністерства юстиції передбачає, що чинний президент не може бути притягнутий до кримінальної відповідальності. Рішення Верховного суду цього літа ще більше розширило межі того, що вважається офіційною діяльністю президента, яка не може бути обвинувачена навіть після його виходу з посади.

ДОВІДКА Джек Сміт вів два основні розслідування проти Дональда Трампа: одне щодо спроб скасування результатів виборів 2020 року та нападів на Капітолій 6 січня, інше — щодо неправомірного зберігання секретних документів після завершення його президентства. Джек Сміт вів два основні розслідування проти Дональда Трампа: одне щодо спроб скасування результатів виборів 2020 року та нападів на Капітолій 6 січня, інше — щодо неправомірного зберігання секретних документів після завершення його президентства.