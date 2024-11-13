NYT: Спецпрокурор, який вів дві справи проти Трампа, піде у відставку до його інавгурації
Спецпрокурор США Джек Сміт, який вів кримінальні справи проти обраного президента Дональда Трампа, планує піти у відставку до його повернення в Білий дім у січні. Про це пише The New York Times з посиланням на обізнаних співрозмовників в оточенні Сміта.
За даними джерел журналістів, метою Сміта є завершити всі справи до того, як його замінять, і уникнути того, щоб важливі етапи роботи доводилось доробляти іншим. Це також передбачає реакцію на обіцянку Трампа звільнити його "за дві секунди" після вступу на посаду.
З моменту свого призначення два роки тому Сміт діяв за принципом, що навіть колишній президент не може бути поза законом, але тепер, коли Трамп переміг на виборах, він опинився "в обороні", намагаючись швидко завершити дві складні справи, які затягнулися через суди й стали менш актуальними після виборчої перемоги Трампа, сказав NYT.
Офіс Сміта все ще розробляє план завершення цих справ, і можливі непередбачені обставини, такі як рішення судів чи інших чиновників, можуть змінити його графік. Проте, згідно з джерелами, Сміт прагне завершити свою роботу і піти до того, як Трамп повернеться до влади.
Результати виборів фактично поклали край федеральним справам проти Трампа, оскільки політика міністерства юстиції передбачає, що чинний президент не може бути притягнутий до кримінальної відповідальності. Рішення Верховного суду цього літа ще більше розширило межі того, що вважається офіційною діяльністю президента, яка не може бути обвинувачена навіть після його виходу з посади.
- У грудні 2023 року федеральний суд у США відмовився знімати з Трампа звинувачення про втручання у вибори у 2020 році, тоді він вимагав закрити кримінальну справу про штурм Капітолія, посилаючись на президентський імунітет.
- 7 листопада 2024 року стало відомо, що Міністерство юстиції США планує закрити кримінальні справи проти Трампа до його інавгурації на посаді президента, щоб дотриматися політики, яка забороняє притягати чинного президента до відповідальності.
- 8 листопада у США суд тимчасово зупинив справу Трампа, пов’язану з його роллю у штурмі Капітолія.