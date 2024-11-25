Спецпрокурор Сміт подав клопотання щодо припинення справ проти Трампа

Йдеться про справи щодо зберігання секретних документів та про втручання у вибори

Дональд Трамп (Фото: Allison Robbert/EPA)

У понеділок, 25 листопада, спеціальний прокурор Джек Сміт подав клопотання до судів щодо припинення розгляду двох федеральних справ проти новообраного президента США Дональда Трампа. Про це повідомила газета The Washington Post.

Це, ймовірно, покладе край двом тривалим та історичним розслідуванням, що так і не дійшли до суду, зазначили журналісти.

Сміт попросив окружного суддю США Таню Чуткан відхилити звинувачення у втручанні у вибори, висунуті округом Колумбія. Прокурор заявив, що він "повністю підтримує" звинувачення, але додав, що в інструкціях Міністерства юстиції чітко зазначено, що він не може переслідувати чинного президента.

Також Сміт подав окреме клопотання до Апеляційного суду США 11-го округу, попросивши виключити Трампа як співвідповідача з апеляції спеціального прокурора на рішення у справі про зберігання секретних документів.

Хоча спецпрокурор попросив апеляційний суд відсторонити новообраного президента від справи, але залишив його співвідповідачів, що могло б дозволити продовжити розгляд апеляції після повернення Трампа до Білого дому.

Експерти з правових питань вважають, що, можливо, після інавгурації Трамп спробує помилувати себе, щоб виключити можливість юридичної небезпеки в майбутньому.