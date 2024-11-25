Спецпрокурор Сміт подав клопотання щодо припинення справ проти Трампа
У понеділок, 25 листопада, спеціальний прокурор Джек Сміт подав клопотання до судів щодо припинення розгляду двох федеральних справ проти новообраного президента США Дональда Трампа. Про це повідомила газета The Washington Post.
Це, ймовірно, покладе край двом тривалим та історичним розслідуванням, що так і не дійшли до суду, зазначили журналісти.
Сміт попросив окружного суддю США Таню Чуткан відхилити звинувачення у втручанні у вибори, висунуті округом Колумбія. Прокурор заявив, що він "повністю підтримує" звинувачення, але додав, що в інструкціях Міністерства юстиції чітко зазначено, що він не може переслідувати чинного президента.
Також Сміт подав окреме клопотання до Апеляційного суду США 11-го округу, попросивши виключити Трампа як співвідповідача з апеляції спеціального прокурора на рішення у справі про зберігання секретних документів.
Хоча спецпрокурор попросив апеляційний суд відсторонити новообраного президента від справи, але залишив його співвідповідачів, що могло б дозволити продовжити розгляд апеляції після повернення Трампа до Білого дому.
Експерти з правових питань вважають, що, можливо, після інавгурації Трамп спробує помилувати себе, щоб виключити можливість юридичної небезпеки в майбутньому.
- У грудні 2023 року федеральний суд у США відмовився знімати з Трампа звинувачення про втручання у вибори у 2020 році, тоді він вимагав закрити кримінальну справу про штурм Капітолія, посилаючись на президентський імунітет.
- 7 листопада 2024 року стало відомо, що Міністерство юстиції США планує закрити кримінальні справи проти Трампа до його інавгурації, щоб дотриматися політики, яка забороняє притягати чинного президента до відповідальності.
- 8 листопада у США суд тимчасово зупинив справу Трампа, пов’язану з його роллю у штурмі Капітолія.