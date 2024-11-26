Суд в США свернул дело Трампа о его вмешательстве в выборы 2020 года

Теоретически правительство США может снова предъявить обвинения после завершения президентского срока Трампа

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/Angela Weiss)

В США закрыли дело по вмешательству избранного президента Дональда Трампа в выборы 2020 года из-за конституционного запрета выдвигать федеральные обвинения против действующего президента. Об этом информирует The Hill.

25 ноября окружная судья Таня Чуткан удовлетворила ходатайство спецпрокурора Джека Смита о закрытии дела после победы Трампа на выборах.

"Суд предоставит правительству разрешение закрыть это дело", – сказала она.

Как отмечает издание, теоретически правительство может снова предъявить обвинения по истечении президентского срока Трампа.

Двухстраничное заключение официально закрывает дело, начатое в прошлом году, когда Трампа обвинили в четырех преступлениях, связанных с попытками отменить результаты выборов 2020 года. Эти события завершились штурмом Капитолия 6 января.

В декабре 2023 года федеральный суд в США отказался снимать с Трампа обвинения о вмешательстве в выборы в 2020 году, тогда он потребовал закрыть уголовное дело о штурме Капитолия, ссылаясь на президентский иммунитет.

7 ноября 2024 стало известно, что Министерство юстиции США планирует закрыть уголовные дела против Трампа до его инаугурации, чтобы придерживаться политики, которая запрещает привлекать действующего президента к ответственности.

8 ноября в США суд приостановил дело Трампа, связанное с его ролью в штурме Капитолия.