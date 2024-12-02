Трамп обвинил Байдена в злоупотреблении властью из-за помилования сына

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Избранный президент США Дональд Трамп подверг критике решение Джо Байдена помиловать его сына Хантера, назвав это злоупотреблением властью. Об этом он написал в собственной соцсети Truth Social.

Трамп считает, что такой шаг подвергает сомнению справедливость системы правосудия.

"Включает ли помилование, данное Джо Хантеру, тех, кого я называю "заложниками 6 января", которые уже несколько лет находятся в заключении? Это злоупотребление и нарушение правосудия!" – отметил Трамп.

Термин "заложники 6 января" Трамп использует для обозначения участников штурма Капитолия, которых он считает политическими заключенными. Он и его сторонники утверждают, что эти люди подверглись несправедливым судебным преследованиям.

Недавно суд в США удовлетворил ходатайство спецпрокурора о закрытии дела после победы Трампа на выборах.

СПРАВКА В декабре 2023 года прокуратура В декабре 2023 года прокуратура обвинила Хантера Байдена. Согласно материалам дела, он не уплатил более $1,4 миллиона налогов, начисленных с 2016 по 2019 год, а также подал ложные налоговые декларации за 2018 год, чтобы избежать уплаты налогов. В документах отмечено, что эти средства были израсходованы на наркотики, эскорт, подруг, дорогие отели, аренду недвижимости, экзотические автомобили, одежду и другие нужды, но не на уплату налогов.

11 июня сын Байдена признал себя виновным в деле о незаконном хранении оружия.

6 сентября Хантер Байден признал вину в уклонении от уплаты налогов в предоставлении фальшивых налоговых деклараций.

2 декабря Байден помиловал своего сына Роберта Хантера Байдена, освободив его от возможного тюремного срока за федеральные преступления.