Трамп обвинил Байдена в злоупотреблении властью из-за помилования сына
Избранный президент США Дональд Трамп подверг критике решение Джо Байдена помиловать его сына Хантера, назвав это злоупотреблением властью. Об этом он написал в собственной соцсети Truth Social.
Трамп считает, что такой шаг подвергает сомнению справедливость системы правосудия.
"Включает ли помилование, данное Джо Хантеру, тех, кого я называю "заложниками 6 января", которые уже несколько лет находятся в заключении? Это злоупотребление и нарушение правосудия!" – отметил Трамп.
Термин "заложники 6 января" Трамп использует для обозначения участников штурма Капитолия, которых он считает политическими заключенными. Он и его сторонники утверждают, что эти люди подверглись несправедливым судебным преследованиям.
Недавно суд в США удовлетворил ходатайство спецпрокурора о закрытии дела после победы Трампа на выборах.
- 11 июня сын Байдена признал себя виновным в деле о незаконном хранении оружия.
- 6 сентября Хантер Байден признал вину в уклонении от уплаты налогов в предоставлении фальшивых налоговых деклараций.
- 2 декабря Байден помиловал своего сына Роберта Хантера Байдена, освободив его от возможного тюремного срока за федеральные преступления.