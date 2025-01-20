Байден объявил о помиловании генерала Марка Милли и еще нескольких человек

Генерал Марк Милли (Фото: ЕРА)

Президент США Джо Байден в последние часы своего президентства объявил о помиловании генерала Марка Милли, который расследовал нападение на Капитолий США 6 января, и еще нескольких человек. Об этом он сообщил в социальной сети.

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Помимо генерала Милли, речь идет о докторе Энтони Фауче, членах Конгресса и персонале, который работал в Специальном комитете, а также офицерах Капитолия США и столичной полиции, которые свидетельствовали перед особым комитетом.

Байден отметил, что им угрожали уголовным преследованием, но они служили США "с честью и отличием", поэтому не заслуживают быть объектами "неоправданных и политически мотивированных преследований". Такие расследования, по словам Байдена, наносят ущерб "жизни, безопасности и финансовой защищенности" преследуемых лиц и членам их семей.

"Выдача этих помилований не должна ошибочно восприниматься как признание того, что какое-либо лицо совершило какое-либо правонарушение, и принятие не должно быть неверно истолковано как признание вины за какое-либо правонарушение", – отметил Байден.

Президент США напомнил, что 6 января 2021 года мятежники, которые были не согласны с результатами выборов, напали на Капитолий США. Конгресс учредил двухпартийный Специальный комитет по расследованию нападения и, по словам Байдена, выполнил эту миссию "добросовестно и с приверженностью".

"Вместо того чтобы принять на себя ответственность, те, кто совершил нападение 6 января, использовали любую возможность, чтобы запугать тех, кто участвовал в избранном комитете, пытаясь переписать историю, стереть пятно 6 января ради партийной выгоды и отомстить, в том числе угрожая уголовным преследованием", – подчеркнул Байден.