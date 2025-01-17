Байден смягчил приговоры 2500 человек, которых осудили за наркопреступления

Джо Байден (Фото: EPA)

Президент США Джо Байден смягчил приговоры 2500 заключенным, которые осуждены за ненасильственные преступления, связанные с наркотиками. Об этом сказано в его заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.

В заявлении сказано, что смягчения приговоров и помилования связаны с тем, что осужденные отбывают "непропорционально длительные сроки наказания" по сравнению с нынешним законодательством Америки.

Отмечается, что сроки будут смягчены для тех, кто получил наказание на основании дискредитированных различий между крэком (кристаллическим кокаином) и порошковым кокаином, а также устаревших усилений приговоров за преступления, связанные с наркотиками.

Байден отметил, что Конгресс в законах о справедливом наказании и первом шаге признал, что следует уравнять эти различия в приговорах. По его словам, это важный шаг на пути к "исправлению исторических ошибок" и устранению различий в приговорах. Кроме того, помилование даст возможность "достойным людям" вернуться в семьи после "слишком долгого пребывания за решеткой".

"Благодаря этому действию я теперь вынес больше индивидуальных помилований и смягчений, чем любой президент в истории США... Я горжусь своими достижениями в области помилования и продолжу рассматривать дополнительные смягчения и помилования", – заявил Байден.