Байден пом'якшив вироки 2500 осіб, яких засудили за наркозлочини
Президент США Джо Байден пом'якшив вироки 2500 ув'язненим, яких засуджено за ненасильницькі злочини, пов'язані з наркотиками. Про це йдеться в його заяві, опублікованій на сайті Білого дому.
У заяві сказано, що пом'якшення вироків та помилування пов'язані з тим, що засуджені відбувають "непропорційно тривалі терміни покарання" порівняно з чинним законодавством Америки.
Зазначається, що терміни будуть пом'якшені для тих, хто отримав покарання на підставі дискредитованих відмінностей між креком (кристалічним кокаїном) та порошковим кокаїном, а також застарілих посилень вироків за злочини, пов'язані з наркотиками.
Байден зазначив, що Конгрес у законах про справедливе покарання та перший крок визнав, що слід зрівняти ці відмінності у вироках. За його словами, це важливий крок на шляху до "виправлення історичних помилок" та усунення відмінностей у вироках. Крім того, помилування дасть можливість "гідним людям" повернутися в сім'ї після "надто довгого перебування за ґратами".
"Завдяки цій дії я тепер виніс більше індивідуальних помилувань і пом'якшень, ніж будь-який президент в історії США... Я пишаюся своїми досягненнями в галузі помилування і продовжу розглядати додаткові пом'якшення та помилування", – заявив Байден.
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