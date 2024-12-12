Байден пом'якшив покарання для 1500 ув’язнених та помилував 39 людей

Джо Байден (Фото: Will Oliver/EPA)

Чинний президент Сполучених Штатів Джо Байден помилував 39 людей і помʼякшив покарання для 1500 увʼязнених. Про це повідомила пресслужба Білого дому.

"Як президент, я маю великий привілей проявляти милосердя до людей, які продемонстрували каяття, відновлюючи свою можливість брати участь у повсякденному житті та робити внесок у свої громади, а також вживати заходів для усунення нерівності у винесенні вироків ненасильницьким злочинцям, особливо засудженим за злочини, повʼязані з наркотиками", – йдеться у заяві.

Байден помилував 39 осіб, які успішно "пройшли реабілітацію та продемонстрували відданість справі зробити свої громади сильнішими та безпечнішими".

Американський президент зазначив, що також помʼякшує покарання майже 1500 особам, які відбувають тривалі терміни увʼязнення, оскільки багато з них отримали б менші терміни, якби їх звинуватили за нинішніми законами, політикою та практикою.

"Протягом наступних тижнів я зроблю додаткові кроки. Моя адміністрація продовжуватиме розглядати клопотання про помилування, щоб забезпечити рівне правосуддя згідно із законом, сприяти громадській безпеці, підтримувати реабілітацію та повернення, а також надавати другий шанс", – резюмував американський президент.