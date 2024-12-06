WP: У Байдена розглядають превентивні помилування тих, кого може переслідувати Трамп

Дискусії ще тривають, і незрозуміло, чи хочуть помилування люди, яких розглядають у Білому домі, пише газета

Джо Байден (Фото: Will Oliver / EPA)

Білий дім розглядає запобіжні помилування для потенційних цілей новообраного президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Про це повідомила газета The Washing Post із посиланням на двох неназваних співрозмовників, ознайомлених з цим питанням.

Чинний президент США Джо Байден і його старші співробітники обговорюють, чи надати завчасне помилування діячам, які можуть зіткнутися з ворожістю нової адміністрації. Вони стурбовані тим, що Трамп та інші люди з його оточення погрожували переслідувати своїх політичних противників.

Серед тих, кого, ймовірно, можуть включити до списку на превентивне помилування, виділяють:

→ Ентоні Фаучі, який координував зусилля адміністрації Байдена у боротьбі з пандемією коронавірусу;

→ Марк Міллі, колишній голова Об’єднаного комітету начальників штабів США, який називав Трампа "фашистом";

→ сенатор Адам Шифф, який очолював першу спробу ініціювати імпічмент Трампу;

→ колишня конгресвумен від Республіканської партії Ліз Чейні, яка відкрито і постійно критикувала Трампа.

За словами співрозмовників, ініціативу очолюють керівник апарату Білого дому Джефф Зайентс і радник Ед Сіскел. Це свідчить про те, що адміністрація США приділяє питанню значну увагу на найвищому рівні.

Дискусії ще тривають, і незрозуміло, чи хочуть помилування люди, яких розглядають у Білому домі. Але старші співробітники Байдена були все більше стурбовані вибором Трампа на ключові посади в правоохоронних органах, як-от Каш Патель, номінований на посаду директора ФБР, який закликав до відплати противникам і критикам республіканця.

Ці розмови відбулися після того, як Байден оголосив про повне помилування свого сина Гантера, що викликало негативну реакцію з боку обох партій, частково тому, що він раніше обіцяв цього не робити. Речниця Білого дому Карін Жан-П’єр заявила журналістам, що очікуються нові помилування від Байдена до закінчення терміну його повноважень.

Співрозмовники додали, що Байден не ухвалив остаточного рішення щодо попереднього помилування. Але співробітники працюють над тим, щоб бути готовими на випадок, якщо чинний президент США вирішить це зробити.

У матеріалі йдеться, що ідея повного запобіжного помилування за правопорушення, щодо яких ще не висунуто обвинувачення і, можливо, ніколи не буде висунуто, значною мірою не перевірена. Але більшість експертів погоджуються, що Конституція надає президенту широкі повноваження щодо помилування, які було б важко оскаржити юридично.

Президенти зазвичай видають помилування за конкретні злочини, в яких підсудного вже визнали винним. Нещодавнє помилування Байденом свого сина розкритикували частково через те, що воно було настільки широким, що охоплювало будь-який федеральний злочин, який він міг вчинити з 2014 до 2024 року.