Адвокати Трампа просять закрити "справу про підкуп" порнозірки після помилування сина Байдена

Адвокати Трампа стверджують, що ця справа завдає шкоди процесу передання президентської влади

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Адвокати новообраного президента США Дональда Трампа просять суд зняти звинувачення у справі про "гроші за мовчання", виплачені актрисі фільмів для дорослих Стормі Деніелс. Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на офіційне клопотання.

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Захисники Трампа направили офіційне клопотання судді штату Нью-Йорк Хуан Мерчан, посилаючись на указ президента США Джо Байдена від 2 грудня про помилування свого сина Гантера.

Адвокати стверджують, що звинувачення мають бути відхилені, оскільки Трамп переміг на президентських виборах, а кримінальний розгляд "завдає шкоди процесу передання президентської влади".

"З того часу, як окружний прокурор Брегг вступив на посаду, він зайнявся "саме тим політичним театром", який засудив президент Байден", – заявили адвокати Трампа в заяві.

Ба більше, адвокати Трампа заявили, що він має "категоричний імунітет" від судового переслідування після обрання президентом.

Офіс окружного прокурора Мангеттена Брегга має подати відповідь до 9 грудня.