Адвокати Трампа просять закрити "справу про підкуп" порнозірки після помилування сина Байдена
Адвокати новообраного президента США Дональда Трампа просять суд зняти звинувачення у справі про "гроші за мовчання", виплачені актрисі фільмів для дорослих Стормі Деніелс. Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на офіційне клопотання.
Захисники Трампа направили офіційне клопотання судді штату Нью-Йорк Хуан Мерчан, посилаючись на указ президента США Джо Байдена від 2 грудня про помилування свого сина Гантера.
Адвокати стверджують, що звинувачення мають бути відхилені, оскільки Трамп переміг на президентських виборах, а кримінальний розгляд "завдає шкоди процесу передання президентської влади".
"З того часу, як окружний прокурор Брегг вступив на посаду, він зайнявся "саме тим політичним театром", який засудив президент Байден", – заявили адвокати Трампа в заяві.
Ба більше, адвокати Трампа заявили, що він має "категоричний імунітет" від судового переслідування після обрання президентом.
Офіс окружного прокурора Мангеттена Брегга має подати відповідь до 9 грудня.
- На початку березня 2020 року Стормі Деніелс подала до суду на Трампа, вимагаючи визнати недійсним договір про мовчання. Акторка заявила, що угода, підписана до президентських виборів 2016 року, не має юридичної сили, оскільки Трамп не поставив підпис під нею.
- Суд у Каліфорнії зобов'язав Трампа сплатити судові витрати порноакторці Деніелс у сумі $44 100.
- 30 травня 2024 року суд присяжних у Нью-Йорку визнав Трампа винним за всіма 34 пунктами звинувачення у фальсифікації ділової документації у спробі приховати виплати Деніелс.
- 7 вересня повідомлялося, що вирок Трампу оголосять після президентських виборів.