Адвокаты Трампа просят закрыть "дело о подкупе" порнозвезды после помилования сына Байдена

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Адвокаты новоизбранного президента США Дональда Трампа просят суд снять обвинения в деле о "деньгах за молчание", выплаченных актрисе фильмов для взрослых Сторми Дэниэл. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на официальное ходатайство.

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Защитники Трампа направили официальное ходатайство судье штата Нью-Йорк Хуан Мерчан, ссылаясь на указ президента США Джо Байден от 2 декабря о помиловании своего сына Хантера.

Адвокаты утверждают, что обвинения должны быть отклонены, так как Трамп победил на президентских выборах, а уголовное разбирательство "наносит ущерб процессу передачи президентской власти".

"С тех пор как окружной прокурор Брэгг вступил в должность, он занялся "именно тем политическим театром", который осудил президент Байден", –заявили адвокаты Трампа в заявлении.

Более того, адвокаты Трампа заявили, что у него есть "категорический иммунитет" от судебного преследования после избрания президентом.

Офис окружного прокурора Манхэттена Брэгга должен подать ответ до 9 декабря.