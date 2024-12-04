Адвокаты Трампа просят закрыть "дело о подкупе" порнозвезды после помилования сына Байдена
Адвокаты новоизбранного президента США Дональда Трампа просят суд снять обвинения в деле о "деньгах за молчание", выплаченных актрисе фильмов для взрослых Сторми Дэниэл. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на официальное ходатайство.
Защитники Трампа направили официальное ходатайство судье штата Нью-Йорк Хуан Мерчан, ссылаясь на указ президента США Джо Байден от 2 декабря о помиловании своего сына Хантера.
Адвокаты утверждают, что обвинения должны быть отклонены, так как Трамп победил на президентских выборах, а уголовное разбирательство "наносит ущерб процессу передачи президентской власти".
"С тех пор как окружной прокурор Брэгг вступил в должность, он занялся "именно тем политическим театром", который осудил президент Байден", –заявили адвокаты Трампа в заявлении.
Более того, адвокаты Трампа заявили, что у него есть "категорический иммунитет" от судебного преследования после избрания президентом.
Офис окружного прокурора Манхэттена Брэгга должен подать ответ до 9 декабря.
- В начале марта 2020 года Сторми Дэниелс подала в суд на Трампа, требуя признать недействительным договор о молчании. Актриса заявила, что соглашение, подписанное до президентских выборов 2016 года, не имеет юридической силы, поскольку Трамп не поставил подпись под ним.
- Суд в Калифорнии обязал Трампа оплатить судебные издержки порноактрисе Дэниелс в сумме $44 100.
- 30 мая 2024 года суд присяжных в Нью-Йорке признал Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения в фальсификации деловой документации в попытке скрыть выплаты Дэниелс.
- 7 сентября сообщалось, что приговор Трампу объявят после президентских выборов.