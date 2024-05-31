Дело о финансовых махинациях. Трамп заявил, что обжалует приговор, и обвинил Байдена

Экс-президент США настаивает, что "ничего противозаконного не сделал"

Дональд Трамп (Фото: ЕРА / Peter Foley)

45-й президент США Дональд Трамп заявил, что намерен обжаловать приговор по делу о финансовых махинациях накануне президентских выборов 2016 года. Об этом сообщает Sky News.

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30 мая, за пять месяцев до президентских выборов в США, суд присяжных в Нью-Йорке признал Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения в фальсификации деловой документации в попытке скрыть выплаты порноактрисе Сторми Дэниэлс.

На следующий день экс-президент США заявил на пресс-конференции, что собирается обжаловать приговор, утверждая, что "ничего незаконного не сделал". Он также подверг критике весь судебный процесс, который, по его словам, возглавлял "очень скандальный судья".

В конце концов Трамп обвинил действующего президента Джо Байдена, поскольку "весь этот судебный процесс проводился Байденом и его людьми". Он утверждает, что именно администрация американского лидера вместе с Министерством юстиции США работали над его "преследованием".

В начале марта 2020 года Сторми Дэниэлс подала в суд на Трампа, требуя признать недействительным договор о молчании. Актриса заявила, что соглашение, подписанное до президентских выборов 2016 года, не имеет юридической силы, поскольку Трамп не поставил подпись под ним.

Суд в Калифорнии обязал Трампа оплатить судебные издержки Дэниэлс в сумме $44 100.

8 апреля апелляционный суд штата Нью-Йорк отклонил ходатайство 45-го американского президента Дональда Трампа об отложении его уголовного процесса по делу о выплате денег за молчание Дэниэлс.

15 апреля суд начал слушание по уголовному делу Трампа о финансовых махинациях.

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