Справа про фінансові махінації. Трамп заявив, що оскаржить вирок, і звинуватив Байдена

Експрезидент США наполягає, що "нічого протизаконного не зробив"

Дональд Трамп (Фото: ЕРА / Peter Foley)

45-й президент США Дональд Трамп заявив, що збирається оскаржити вирок у справі про фінансові махінації напередодні президентських виборів 2016 року. Про це повідомляє Sky News.

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30 травня, за п'ять місяців до президентських виборів у США, суд присяжних у Нью-Йорку визнав Трампа винним за всіма 34 пунктами звинувачення у фальсифікації ділової документації в спробі приховати виплати порноакторці Стормі Деніелс.

Наступного дня експрезидент США заявив на пресконференції, що збирається оскаржити вирок, стверджуючи, що "нічого незаконного не зробив". Він також розкритикував весь судовий процес, який, за його словами, очолював "дуже скандальний суддя".

Врешті-решт Трамп звинуватив чинного президента Джо Байдена, оскільки "увесь цей судовий процес проводився Байденом та його людьми". Він стверджує, що саме адміністрація американського лідера разом з Міністерством юстиції США працювали над його "переслідуванням".

На початку березня 2020 року Стормі Деніелс подала до суду на Трампа, вимагаючи визнати недійсним договір про мовчання. Акторка заявила, що угода, підписана до президентських виборів 2016 року, не має юридичної сили, оскільки Трамп не поставив підпис під нею.

Суд у Каліфорнії зобов'язав Трампа оплатити судові витрати порноакторці Деніелс у сумі $44 100.

8 квітня апеляційний суд штату Нью-Йорк відхилив клопотання 45-го американського президента Дональда Трампа про відкладення його кримінального процесу у справі про виплату грошей за мовчання порнозірці Деніелс.

15 квітня суд розпочав слухання у кримінальній справі Трампа про фінансові махінації.

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