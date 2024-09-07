Приговор Трампу по делу о выплате денег порнозвезде объявят после выборов президента США

Суд должен был вынести приговор Трампу 18 сентября, но его адвокаты попросили перенести дату

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/Allison Dinner)

Приговор кандидату в президенты США от Республиканской партии Дональду Трампу по делу о выплате денег порнозвезде Сторми Дэниелс будет оглашен после выборов — 26 ноября, если дело не закроют раньше. Об этом сообщает Reuters.

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Суд должен был вынести приговор Трампу 18 сентября, но его адвокаты попросили перенести дату.

Они утверждают, что оглашение приговора в середине сентября может негативно повлиять на его предвыборную кампанию и что наказание бывшего президента во время его кампании на выборы может быть воспринято как вмешательство в выборы.

Судья Верховного суда штата Нью-Йорк Хуан Мерчан согласился с этим и отметил, что хочет избежать каких-либо намеков на то, что его решение может повлиять на избирательный процесс. Он подчеркнул, что суд беспристрастен и аполитичен.

12 ноября судья также решит, может ли Трамп по этому делу претендовать на президентский иммунитет.

Это стало определенным успехом для Трампа, поскольку выборы в США состоятся 5 ноября, и до этого времени избиратели не узнают, угрожает ли ему заключение, объясняет Reuters.

В начале марта 2020 года Сторми Дэниелс подала в суд на Трампа, требуя признать недействительным договор о молчании. Актриса заявила, что соглашение, подписанное до президентских выборов 2016 года, не имеет юридической силы, поскольку Трамп не поставил подпись под ним.

Суд в Калифорнии обязал Трампа оплатить судебные издержки порноактрисе Дэниелс в сумме $44 100.

30 мая 2024 года суд присяжных в Нью-Йорке признал Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения в фальсификации деловой документации в попытке скрыть выплаты Дэниелс.

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