Трамп использовал Арлингтонское кладбище в предвыборных целях. Гаррис раскритиковала

Кандидат в президенты США подчеркнула, что это "святое место", где чествуют американских военных, а не место для политики

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/JIM LO SCALZO)

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в начале недели записал несколько предвыборных роликов из Арлингтонского национального кладбища, что запрещено законом. Камала Гаррис раскритиковала оппонента.

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"Позвольте мне быть откровенной: бывший президент проявил неуважение к священной земле и все это ради политического трюка", – написала кандидатка в президенты от демократов.

Она отметила, что это "святое место", где чествуют американские военные, а не место для политики.

В начале недели Трамп и его команда прибыли на кладбище в Арлингтон, где 45 президент США принял участие в церемонии возложения венков в честь 13 военнослужащих, погибших во время вывода американских войск из Афганистана в 2021 году. Трамп также записал несколько предвыборных роликов, которые впоследствии опубликовал в соцсети TikTok.

National Public Radio со ссылкой на осведомленных собеседников писало, что два представителя предвыборного штаба Трампа толкнули чиновника Арлингтонского кладбища, когда тот пытался объяснить им, что фото и видео на этой территории снимать нельзя.

СПРАВКА Арлингтонское национальное кладбище (англ. Arlington National Cemetery) — военное кладбище в Арлингтоне, штат Вирджиния, США, на территории которого похоронены участники войн, президенты, судьи Верховного суда и астронавты. В настоящее время кладбище насчитывает около 300 000 могил. Арлингтонское национальное кладбище (англ. Arlington National Cemetery) — военное кладбище в Арлингтоне, штат Вирджиния, США, на территории которого похоронены участники войн, президенты, судьи Верховного суда и астронавты. В настоящее время кладбище насчитывает около 300 000 могил.

Согласно опросам, Гаррис опережает Трампа в шести из семи ключевых штатов.

Трамп заявил, что согласился на дебаты с Камалой Гаррис 10 сентября на условиях, аналогичных дебатам с Джо Байденом в июне.

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