Трамп использовал Арлингтонское кладбище в предвыборных целях. Гаррис раскритиковала
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в начале недели записал несколько предвыборных роликов из Арлингтонского национального кладбища, что запрещено законом. Камала Гаррис раскритиковала оппонента.
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"Позвольте мне быть откровенной: бывший президент проявил неуважение к священной земле и все это ради политического трюка", – написала кандидатка в президенты от демократов.
Она отметила, что это "святое место", где чествуют американские военные, а не место для политики.
В начале недели Трамп и его команда прибыли на кладбище в Арлингтон, где 45 президент США принял участие в церемонии возложения венков в честь 13 военнослужащих, погибших во время вывода американских войск из Афганистана в 2021 году. Трамп также записал несколько предвыборных роликов, которые впоследствии опубликовал в соцсети TikTok.
National Public Radio со ссылкой на осведомленных собеседников писало, что два представителя предвыборного штаба Трампа толкнули чиновника Арлингтонского кладбища, когда тот пытался объяснить им, что фото и видео на этой территории снимать нельзя.
- Согласно опросам, Гаррис опережает Трампа в шести из семи ключевых штатов.
- Трамп заявил, что согласился на дебаты с Камалой Гаррис 10 сентября на условиях, аналогичных дебатам с Джо Байденом в июне.
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