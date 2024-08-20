Трамп заявил, что признает поражение на выборах, если они будут "честными и свободными"

Трамп сказал, что считает выборы честными и свободными, если "голоса будут подсчитаны"

Дональд Трамп (Фото: ЕРА, MICHAEL REYNOLDS)

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что признает потенциальное поражение на выборах, если они будут "честными и свободными". Его цитирует CBS News.

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Трамп настаивает, что в случае его поражения на президентских выборах США "попадут в тупик, которого еще никогда не видели".

"Но если [я проиграю], и это будет свободно и честно, я, безусловно, приму результаты", – заявил политик.

Отвечая на уточняющий вопрос, Трамп сказал, что считает выборы честными и свободными, если "голоса будут подсчитаны".

"Это значит, что голоса честные. Это значит, что они не жульничают на выборах, не вбрасывают бюллетени, не устанавливают новые правила и нормы, на которые у них нет полномочий", – пояснил кандидат в президенты.

В этом контексте он назвал себя "честным человеком".

21 июля 2024 года действующий президент США Байден объявил о выходе из президентской гонки, предложив кандидатуру Камалы Харрис.

По состоянию на 14 августа стало известно, что Харрис опережает Трампа в шести из семи ключевых штатов. Это продолжается и сейчас, 20 августа.

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