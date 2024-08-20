Трамп заявив, що визнає поразку на виборах, якщо вони будуть "чесними та вільними"

Трамп сказав, що вважає вибори чесними та вільними, якщо "голоси будуть підраховані"

Дональд Трамп (Фото: ЕРА, MICHAEL REYNOLDS)

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що визнає потенційну поразку на виборах, якщо ті будуть "чесними та вільними". Його цитує CBS News.

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Трамп наполягає, що у разі його поразки на президентських виборах США "потраплять у безвихідь, якої ще ніколи не бачили".

"Але якщо [я програю], і це буде вільно та чесно, я, безумовно, прийму результати", – заявив політик.

Відповідаючи на уточнювальне запитання, Трамп сказав, що вважає вибори чесними та вільними, якщо "голоси будуть підраховані".

"Це означає, що голоси чесні. Це означає, що вони не шахраюють на виборах, не вкидають бюлетені, не встановлюють нові правила і норми, на які у них немає повноважень", – пояснив кандидат у президенти.

У цьому контексті він назвав себе "чесною людиною".

21 липня 2024 року чинний президент США Байден оголосив про вихід із президентських перегонів, запропонувавши кандидатуру Камали Гарріс.

Станом на 14 серпня стало відомо, що Гарріс випереджає Трампа у шести із сімох ключових штатів. Це триває і зараз, 20 серпня.

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