Байден на з'їзді у Чикаго підбив підсумки 50 років кар'єри: що сказав про Україну

Американський президент заявив, що ані він, ані його наступниця Камала Гарріс "не схиляться перед Путіним"

Камала Гарріс та Джо Байден (Фото: ЕРА/JUSTIN LANE)

Президент США Джо Байден на з'їзді Демократичної партії у Чикаго 20 серпня підбив підсумки політичної кар'єри довжиною у 50 років. Під час виступу він, зокрема, згадав про Україну та її боротьбу проти російської агресії.

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У своєму виступі на з'їзді Байден розповів про основні принципи внутрішньої політики, підкресливши важливість захисту середнього класу, розвитку інфраструктури, виробництва мікрочипів та створення робочих місць. Він також згадав зусилля щодо зниження цін на ліки та інші заходи, які підтримував ще з часів роботи в Сенаті.

Щодо зовнішньої політики, Байден різко розкритикував свого донедавна головного суперника Дональда Трампа і підкреслив значення лідерства США у світі.

Він відзначив успіхи своєї адміністрації в зміцненні світових альянсів та протистоянні Росії та Китаю. Окремо американський президент зупинився на темі російсько-української війни.

Байден заявив, що ані він, ані його наступниця Камала Гарріс "не схиляться перед Путіним".

"Путін думав, що захопить Київ за три дні. Три роки потому Україна ще вільна", – констатував політик.

Також Байден згадав про зусилля своєї адміністрації щодо зміцнення НАТО – саме за його каденції Альянс прийняв до себе Фінляндію та Швецію.

Крім того, президент США підкреслив важливість продовження роботи над досягненням припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС і постачання гуманітарної допомоги.

На завершення Байден закликав підтримати Гарріс та висловив подяку американцям за підтримку протягом своєї політичної кар'єри, підсумувавши свій виступ словами з гімну: "Америко, я віддав тобі найкраще".

21 липня 2024 року Байден оголосив про вихід із президентських перегонів, запропонувавши кандидатуру Камали Гарріс.

Станом на 14 серпня стало відомо, що Гарріс випереджає Трампа у шести із сімох ключових штатів. Це триває і зараз, 20 серпня.

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