Гарріс натякнула, що Трамп є "боягузом". Його штаб бурхливо віддзеркалив відповідь

Агітація за Камалу Гарріс (Фото: ЕРА/WILL OLIVER)

Кандидатка у президенти США Камала Гарріс, виступаючи на передвиборчому заході у Пенсильванії, натякнула, що її опонент Дональд Трамп є "боягузом". Штаб останнього бурхливо відреагував, передає Fox News.

Дивіться нас на YouTube: пояснюємо складні речі простими словами

Прямо не називаючи імені, Гарріс заявила, що "кожен, хто намагається завалити інших, є боягузом".

"Ця кампанія – це визнання того, що, відверто кажучи, за останні кілька років відбулося певне збочення, яке, на мою думку, полягає в тому, що мірилом сили лідера є те, кого він завалює. Тоді як ми знаємо, що справжнім мірилом сили лідера є те, кого він підіймає", – висловилась політикиня.

У відповідь на це речник штабу Трампа назвав кампанію Гарріс "шахраями, боягузами та брехунами", а сама кандидатка у президенти "навіть не може дати інтерв'ю чи пресконференцію, навіть з дружнім ЗМІ, бо до смерті боїться, що її викриють у боягузтві та шахрайстві".

13 серпня 2024 року в інтерв'ю американському бізнесмену Ілону Маску Трамп розкритикував Гарріс, назвавши її "такою самою некомпетентною, як і Байден".

Станом на 14 серпня стало відомо, що Гарріс випереджає Трампа у шести із сімох ключових штатів.

Читайте також: Трамп виправдав свої нападки на Гарріс тим, що "дуже злий на неї"