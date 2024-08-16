Трамп виправдав свої нападки на Гарріс тим, що "дуже злий на неї"

Кандидат у президенти від республіканців наголосив, що в цілому не дуже поважає Гарріс та її інтелект

Дональд Трамп (Фото: ЕРА / MICHAEL REYNOLDS)

Кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що має право "нападати" на свою суперницю-демократку Камалу Гарріс, оскільки "дуже злий на неї". Про це повідомляє CNN.

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"Що стосується особистих нападок, я дуже злий на неї через те, що вона зробила з країною. Я дуже злий на неї за те, що вона використала систему правосуддя проти мене та інших людей – дуже злий на неї. Я думаю, що маю право на особисті нападки", – сказав Трамп.

Кандидат у президенти від республіканців наголосив, що в цілому не дуже поважає Гарріс та її інтелект. Виходячи з цього, Трамп підсумував: "Я думаю, що вона буде жахливим президентом".

13 серпня 2024 року в інтерв'ю американському бізнесмену Ілону Маску Трамп розкритикував Гарріс, назвавши її "такою ж некомпетентною, як і Байден".

Станом на 14 серпня стало відомо, що Гарріс випереджає Трампа у шести із сімох ключових штатів.

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