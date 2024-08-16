Трамп оправдал свои нападки на Харрис тем, что "очень зол на нее"

Кандидат в президенты от республиканцев подчеркнул, что в целом не очень уважает Харрис и ее интеллект

Дональд Трамп (Фото: ЕРА / MICHAEL REYNOLDS)

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что имеет право "нападать" на свою соперницу-демократа Камалу Харрис, поскольку "очень зол на нее". Об этом сообщает CNN.

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"Что касается личных нападок, я очень зол на нее из-за того, что она сделала со страной. Я очень зол на нее за то, что она использовала систему правосудия против меня и других людей – очень зол на нее. Я думаю, что имею право на личные нападки", – сказал Трамп.

Кандидат в президенты от республиканцев подчеркнул, что в целом не очень уважает Харрис и ее интеллект. Исходя из этого, Трамп подытожил: "Я думаю, что она будет ужасным президентом".

13 августа 2024 года в интервью американскому бизнесмену Илону Маску Трамп раскритиковал Харрис, назвав ее "такой же некомпетентной, как и Байден".

По состоянию на 14 августа стало известно, что Харрис опережает Трампа в шести из семи ключевых штатов.

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