NYT: Секретная служба США усилила охрану Трампа, привлекши охранников Байдена

Так решили из-за того, что Байден сократил свои поездки, а "угроза насилия над Трампом растет"

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/EDWARD M. PIO RODA)

Американская газета The New York Times со ссылкой на осведомленных собеседников пишет, что после неудачного покушения на кандидата в президенты Дональда Трампа, Секретная служба США усилила его безопасность. Для этого, в частности, решили временно перевести на его защиту некоторых сотрудников, обычно охраняющих действующего президента Джо Байдена.

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Представитель Секретной службы США заявил журналистам, что переназначение членов охраняющей президента команды является редким случаем.

Однако из-за растущей угрозы насилия в отношении Трампа и сокращения поездок Байдена этот шаг сочли необходимым и целесообразным.

Представитель Белого дома воздержался от комментариев, представитель кампании Трампа также не дал никаких объяснений.

Секретная служба дополнительно укрепляет безопасность Трампа, устанавливая пуленепробиваемое стекло во время будущих открытых агитационных мероприятий, писали ранее в ABC News.

13 июля 2024 года в Трампа стреляли во время предвыборного митинга в городе Батлер. Нападавшего ликвидировали, им оказался 20-летний житель Пенсильвании Томас Мэтью Крукс. Перед покушением на 45-го президента США Трампа на крышу, на которой был нападающий, поднялся полицейский – он видел Крукса, но не смог воспользоваться своим пистолетом.

Байден дал распоряжение Секретной службе США принять необходимые меры для обеспечения Трампа и заявил, что молится за него, и призвал нацию объединиться, чтобы осудить это.

Зеленский, комментируя покушение, заявил, что такому насилию нет оправданий и не должно быть места где угодно в мире. Также покушение осудили европейские и мировые лидеры.

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