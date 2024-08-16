Трампа хотят прикрывать пуленепробиваемым стеклом во время митингов – ABC News

Пока неизвестно, когда именно начнут использовать эту меру

Дональд Трамп (Фото: EPA/DAVID MAXWELL)

Секретная служба США принимает дополнительные меры для обеспечения кандидата в американские президенты от Республиканской партии Дональда Трампа во время его предвыборных митингов под открытым небом. По данным нескольких собеседников издания ABC News, служба планирует окружить подиум Трампа пуленепробиваемым стеклом.

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По данным собеседников, секретная служба планирует использовать пуленепробиваемые панели, чтобы прикрыть Трампа с трех сторон во время его выступлений.

Они отметили, что пока неизвестно, когда именно начнут использовать эту меру. По словам экспертов, такие панели большие, громоздкие и требуют значительной логистической поддержки, обычно это оборудование используется во время масштабных мероприятий.

Пуленепробиваемое стекло обычно транспортируется на военных грузовых самолетах, но в случае с Трампом Секретная служба заказывает несколько комплектов, которые расположат в разных частях страны и будут доставлять туда, где они нужны, с помощью грузовиков, отметили собеседники.

13 июля в Трампа стреляли во время предвыборного митинга в городе Батлер. Нападавшего ликвидировали, им оказался 20-летний житель Пенсильвании Томас Мэтью Крукс. Перед покушением на 45-го президента США Трампа на крышу, на которой был нападающий, поднялся полицейский – он видел Крукса, но не смог воспользоваться своим пистолетом.

Байден дал распоряжение Секретной службе США принять необходимые меры для обеспечения Трампа и заявил, что молится за него, и призвал нацию объединиться, чтобы осудить это.

Зеленский, комментируя покушение, заявил, что такому насилию нет оправданий и не должно быть места где-либо в мире. Также покушение осудили европейские и мировые лидеры.

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