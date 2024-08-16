Трампа хочуть прикривати куленепробивним склом під час мітингів – ABC News

Дональд Трамп (Фото: EPA/DAVID MAXWELL)

Секретна служба США вживає додаткових заходів для убезпечення кандидата в американські президенти від Республіканської партії Дональда Трампа під час його передвиборчих мітингів просто неба. За даними кількох співрозмовників видання ABC News, служба планує оточити подіум Трампа куленепробивним склом.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

За даними співрозмовників, секретна служба планує використовувати куленепробивні панелі, щоб прикрити Трампа з трьох боків під час його виступів.

Вони зазначили, що наразі невідомо, коли саме почнуть використовувати цей захід. За словами експертів, такі панелі є великими, громіздкими і вимагають значної логістичної підтримки, переважно це обладнання використовується під час масштабних заходів.

Куленепробивне скло зазвичай транспортується на військових вантажних літаках, але у разі з Трампом Секретна служба замовляє кілька комплектів, які будуть розташовані в різних частинах країни і доставлятимуться туди, де вони потрібні, за допомогою вантажівок, зауважили співрозмовники.

13 липня у Трампа стріляли під час передвиборчого мітингу в місті Батлер. Нападника ліквідували, ним виявився 20-річний мешканець Пенсільванії Томас Метью Крукс. Перед замахом на 45-го президента США Трампа на дах, на якому був нападник, піднявся поліціянт – він бачив Крукса, але не зміг скористатися своїм пістолетом.

Байден дав розпорядження Секретній службі США вжити необхідних заходів для убезпечення Трампа та заявив, що молиться за нього, і закликав націю об’єднатися, щоб засудити це.

Зеленський, коментуючи замах, заявив, що такому насильству немає виправдань і не повинно бути місця будь-де у світі. Також замах засудили європейські та світові лідери.

Читайте також: Трамп після замаху провів мітинг у Мічигані. Стверджує: отримав кулю за демократію