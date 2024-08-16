NYT: Секретна служба США посилила охорону Трампа, залучивши охоронців Байдена

Так вирішили через те, що Байден скоротив свої поїздки, а "загроза насильства над Трампом зростає"

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/EDWARD M. PIO RODA)

Американська газета The New York Times з посиланням на обізнаних співрозмовників пише, що після невдалого замаху на кандидата у президенти Дональда Трампа, Секретна служба США посилила його безпеку. Для цього, зокрема, вирішили тимчасово перевести на його захист деяких співробітників, які зазвичай охороняють чинного президента Джо Байдена.

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Представник Секретної служби США заявив журналістам, що перепризначення членів команди, яка охороняє президента, є рідкісним випадком.

Проте, через дедалі більшу загрозу насильства щодо Трампа і скорочення поїздок Байдена, цей крок визнали необхідним і доцільним.

Речник Білого дому утримався від коментарів, представник кампанії Трампа також не надав жодних пояснень.

Секретна служба додатково зміцнює безпеку Трампа, встановлюючи куленепробивне скло під час майбутніх відкритих агітаційних заходів, писали раніше в ABC News.

13 липня 2024 року у Трампа стріляли під час передвиборчого мітингу в місті Батлер. Нападника ліквідували, ним виявився 20-річний мешканець Пенсільванії Томас Метью Крукс. Перед замахом на 45-го президента США Трампа на дах, на якому був нападник, піднявся поліціянт – він бачив Крукса, але не зміг скористатися своїм пістолетом.

Байден дав розпорядження Секретній службі США вжити необхідних заходів для убезпечення Трампа та заявив, що молиться за нього, і закликав націю об’єднатися, щоб засудити це.

Зеленський, коментуючи замах, заявив, що такому насильству немає виправдань і не повинно бути місця будь-де у світі. Також замах засудили європейські та світові лідери.

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