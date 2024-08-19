Харрис намекнула, что Трамп – "трус". Его штаб бурно отзеркалил ответ

Агитация за Камалу Харрис (Фото: ЕРА/WILL OLIVER)

Кандидатка в президенты США Камала Харрис, выступая на предвыборном мероприятии в Пенсильвании, намекнула, что ее оппонент Дональд Трамп является "трусом". Штаб последнего бурно отреагировал, передаёт Fox News.

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Прямо не называя имени, Харрис заявила, что "каждый, кто пытается завалить других, является трусом".

"Эта кампания – это признание того, что, откровенно говоря, за последние несколько лет произошло определенное извращение, которое, по моему мнению, заключается в том, что мерилом силы лидера является то, кого он заваливает. В то время как мы знаем, что настоящим мерилом силы лидера есть то, кого он поднимает", – высказалась кандидатка.

В ответ на это представитель штаба Трампа назвал кампанию Харрис "мошенниками, трусами и лгунами", а сама кандидатка в президенты "даже не может дать интервью или пресс-конференцию, даже с дружеским СМИ, потому что до смерти боится, что ее разоблачат в трусости и мошенничестве".

13 августа 2024 года в интервью американскому бизнесмену Илону Маску Трамп раскритиковал Харрис, назвав ее "такой же некомпетентной, как и Байден".

По состоянию на 14 августа стало известно, что Харрис опережает Трампа в шести из семи ключевых штатов.

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