Байден на съезде в Чикаго подвел итоги 50 лет карьеры: что сказал об Украине
Президент США Джо Байден на съезде Демократической партии в Чикаго 20 августа подвел итоги политической карьеры в 50 лет. Во время выступления он, в частности, вспомнил об Украине и ее борьбе против российской агрессии.
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В своем выступлении на съезде Байден рассказал об основных принципах внутренней политики, подчеркнув важность защиты среднего класса, развития инфраструктуры, производства микрочипов и создания рабочих мест. Он также упомянул усилия по снижению цен на лекарства и другие меры, которые он поддерживал еще со времен работы в Сенате.
Относительно внешней политики, Байден подверг резкой критике своего до недавнего времени главного соперника Дональда Трампа и подчеркнул значение лидерства США в мире.
Он отметил успехи своей администрации в укреплении мировых альянсов и противостоянии России и Китаю. Отдельно американский президент остановился на теме российско-украинской войны.
Байден заявил, что ни он, ни его преемница Камала Харрис "не склонятся перед Путиным".
"Путин думал, что захватит Киев за три дня. Три года спустя Украина еще свободна", – констатировал политик.
Также Байден упомянул об усилиях своей администрации по укреплению НАТО – именно при его каденции Альянс принял к себе Финляндию и Швецию.
Кроме того, президент США подчеркнул важность продолжения работы по достижению прекращения огня между Израилем и ХАМАС и поставкам гуманитарной помощи.
В завершение Байден призвал поддержать Харрис и выразил благодарность американцам за поддержку своей политической карьеры, подытожив свое выступление словами из гимна: "Америка, я отдал тебе лучшее".
- 21 июля 2024 года Байден объявил о выходе из президентской гонки, предложив кандидатуру Камалы Харрис.
- По состоянию на 14 августа стало известно, что Харрис опережает Трампа в шести из семи ключевых штатов. Это продолжается и сейчас, 20 августа.
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