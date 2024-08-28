Трамп заявил, что договорился с Харрис о правилах проведения дебатов

Дональд Трамп (Фото: Allison Dinner/EPA)

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что он "достиг согласия" по участию в дебатах 10 сентября с вице-президентом Камалой Харрис, отметив, что правила будут такими же, как и во время дебатов с действующим президентом США Джо Байденом в июне. Об этом Трамп сообщил в социальной сети Truth Social, передает CNN.

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Правила будут в значительной степени отражать условия, которые использовал канал CNN во время дебатов 27 июня, включая то, что микрофоны будут выключены во время выступления другого кандидата и без аудитории в студии, подтвердило CNN неназванное официальное лицо, знакомое с этим вопросом.

В то же время кампания Харрис утверждает, что до сих пор продолжаются дискуссии с ABC News относительно того, будут ли микрофоны включены во время дебатов в сентябре, рассказали собеседники из команды кандидата от Демократической партии.

В материале CNN говорится, что Трамп в своем сообщении не упомянул конкретно об отключенных микрофонах, просто сказал, что правила будут такими же, как и в его первых дебатах, когда кандидатом на пост главы государства от демократов был Байден.

По словам собеседника, знакомого с ситуацией, команда Трампа хотела, чтобы микрофоны были отключены на протяжении всех дебатов, за исключением кандидата, чья очередь говорить, как это было в июне.

В статье говорится, что правила дебатов CNN не предусматривали присутствия зрителей в студии. Оба кандидата стояли на едином подиуме, а первенство определялось подбрасыванием монеты. 90-минутные дебаты имели два перерыва на рекламу, и сотрудникам штабов не разрешалось взаимодействовать с кандидатами в это время.

3 августа Трамп заявил, что согласился на предложение канала Fox News провести дебаты с Харрис 4 сентября.

4 августа Харрис отказалась от дебатов на Fox News на условиях Трампа. В ее штабе заявили, что она планирует принять участие в дебатах 10 сентября на ранее согласованном телеканале ABC News.

9 августа канал ABC News сообщил, что Трамп и Харрис согласились встретиться на дебатах 10 сентября.

26 августа Politico писало, что переговоры о правилах дебатов между Харрис и Трампом зашли в тупик.

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