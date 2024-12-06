WP: У Байдена рассматривают превентивные помилования тех, кого может преследовать Трамп

Дискуссии еще продолжаются, и непонятно, хотят ли помилования люди, рассматриваемые в Белом доме, пишет газета

Джо Байден (Фото: Will Oliver / EPA)

Белый дом рассматривает меры предосторожности для потенциальных целей новоизбранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом сообщила газета The Washing Post со ссылкой на двух неназванных собеседников, ознакомленных с этим вопросом.

Действующий президент США Джо Байден и его старшие сотрудники обсуждают, предоставить ли преждевременное помилование деятелям, которые могут столкнуться с враждебностью новой администрации. Они обеспокоены тем, что Трамп и другие люди из его окружения угрожали преследовать своих политических противников.

Среди тех, кого, вероятно, могут включить в список превентивного помилования, выделяют:

→ Энтони Фаучи, который координировал усилия администрации Байдена в борьбе с пандемией коронавируса;

→ Марк Милли, бывший глава Объединенного комитета начальников штабов США, который называл Трампа "фашистом";

→ сенатор Адам Шифф, возглавлявший первую попытку инициировать импичмент Трампу;

→ бывшая член Конгресса от Республиканской партии Лиз Чейни, открыто и постоянно критиковавшая Трампа.

По словам собеседников, инициативу возглавляют руководитель аппарата Белого дома Джефф Зайентс и советник Эд Сискел. Это свидетельствует о том, что администрация США уделяет вопросу значительное внимание на самом высоком уровне.

Дискуссии еще продолжаются, и непонятно, хотят ли помилования люди, рассматриваемые в Белом доме. Но старшие сотрудники Байдена были все больше обеспокоены выбором Трампа на ключевые должности в правоохранительных органах, таких как Каш Патель, номинированный на должность директора ФБР, призвавший к возмездию противникам и критикам республиканца.

Эти разговоры произошли после того, как Байден объявил о полном помиловании своего сына Хантера, что вызвало негативную реакцию со стороны обеих партий, отчасти потому, что он раньше обещал этого не делать. Спикер Белого дома Карин Жан-Пьер заявила журналистам, что ожидаются новые помилования от Байдена до истечения срока его полномочий.

Собеседники добавили, что Байден не принял окончательного решения по предварительному помилованию. Но сотрудники работают над тем, чтобы быть готовыми на случай, если действующий президент США решит это сделать.

В материале говорится, что идея полного превентивного помилования за правонарушения, относительно которых еще не предъявлено обвинение и, возможно, никогда не будет выдвинуто, в значительной степени не проверена. Но большинство экспертов соглашаются, что Конституция предоставляет президенту широкие полномочия по помилованию, которые трудно было бы обжаловать юридически.

Президенты обычно выдают помилование за конкретные преступления, в которых подсудимый уже признан виновным. Недавнее помилование Байденом своего сына раскритиковали частично из-за того, что оно было настолько широким, что охватывало любое федеральное преступление, которое он мог совершить с 2014 по 2024 год.