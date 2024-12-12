Байден смягчил наказание для 1500 заключенных и помиловал 39 человек

Джо Байден (Фото: Will Oliver/EPA)

Действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден помиловал 39 человек и смягчил наказание для 1500 заключенных. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

"Как президент, я имею большую привилегию проявлять милосердие к людям, которые продемонстрировали раскаяние, восстанавливая свою возможность участвовать в повседневной жизни и вносить вклад в свои общины, а также принимать меры по устранению неравенства в вынесении приговоров ненасильственным преступникам, особенно осужденным за преступления, связанные с наркотиками", – говорится в заявлении.

Байден помиловал 39 человек, успешно "прошедших реабилитацию и продемонстрировавших преданность делу сделать свои общины сильнее и безопаснее".

Американский президент отметил, что также смягчает наказание почти 1500 лицам, отбывающим длительные сроки заключения, поскольку многие из них получили бы меньшие сроки, если бы их обвинили по нынешним законам, политике и практике.

"В течение следующих недель я предприму дополнительные шаги. Моя администрация будет продолжать рассматривать ходатайства о помиловании, чтобы обеспечить равное правосудие по закону, содействовать общественной безопасности, поддерживать реабилитацию и возвращение, а также предоставлять второй шанс", — резюмировал американский президент.