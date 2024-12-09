Трамп у перший же день хоче помилувати обвинувачених у захопленні Капітолія у 2021 році

За словами Трампа, з обвинуваченими суворо поводяться у в'язниці

Штурм Капітолію 6 січня 2021 року (Фото: ЕРА)

Новообраний президент США Дональд Трамп пообіцяв у перший день вступу на посаду помилувати учасників протесту 6 січня 2021 року. Про це він заявив в інтерв'ю NBC News.

За словами Трампа, після вступу на посаду президента 20 січня 2025 року він здійснить "негайні та масштабні" зміни. Він заявив, що багато учасників масових заворушень зазнали суворого поводження у в'язниці та "живуть у пеклі".

Трамп назвав членів комітету Палати представників, який розслідував напад на Капітолій, "політичними головорізами". За його словами, вони скоїли правопорушення, виконуючи свою роботу.

"За те, що вони зробили, чесно кажучи, вони мають сісти до в'язниці", – заявив Трамп.

Водночас він зазначив, що не даватиме вказівок Мін'юсту та Федеральному бюро розслідувань карати їх. Проте, не виключив, що органам доведеться розглянути справу.

За словами Трампа, якщо чинний президент США Джо Байден захоче помилувати членів комітету, то може це зробити.

Довідка. 6 січня 2021 року протестувальники, які підтримували Трампа на виборах президента, захопили будівлю Капітолія, щоб перервати спільну сесію Конгресу з підрахунку голосів. Протестувальники зуміли прорватися через службу безпеки та зайняти будівлю на кілька годин.



Сесію Конгресу було зупинено. Ближче до 18:00 поліція заявила про "повну зачистку" будівлі Капітолія від протестувальників. Конгрес відновив підрахунок голосів та оформлення перемоги Байдена.