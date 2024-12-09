Трамп у перший же день хоче помилувати обвинувачених у захопленні Капітолія у 2021 році
Новообраний президент США Дональд Трамп пообіцяв у перший день вступу на посаду помилувати учасників протесту 6 січня 2021 року. Про це він заявив в інтерв'ю NBC News.
За словами Трампа, після вступу на посаду президента 20 січня 2025 року він здійснить "негайні та масштабні" зміни. Він заявив, що багато учасників масових заворушень зазнали суворого поводження у в'язниці та "живуть у пеклі".
Трамп назвав членів комітету Палати представників, який розслідував напад на Капітолій, "політичними головорізами". За його словами, вони скоїли правопорушення, виконуючи свою роботу.
"За те, що вони зробили, чесно кажучи, вони мають сісти до в'язниці", – заявив Трамп.
Водночас він зазначив, що не даватиме вказівок Мін'юсту та Федеральному бюро розслідувань карати їх. Проте, не виключив, що органам доведеться розглянути справу.
За словами Трампа, якщо чинний президент США Джо Байден захоче помилувати членів комітету, то може це зробити.
Сесію Конгресу було зупинено. Ближче до 18:00 поліція заявила про "повну зачистку" будівлі Капітолія від протестувальників. Конгрес відновив підрахунок голосів та оформлення перемоги Байдена.
- 8 грудня Трамп заявив, що Україна може отримувати не стільки ж допомоги від США за його президентства. Водночас він підкреслив, що активно намагається покінчити з війною.
- Того самого дня Трамп закликав припинити вогонь в Україні та розпочати переговори. Президент Зеленський заявив після цього, що Путіна можна зупинити силою.