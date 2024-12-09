Трамп в первый же день хочет помиловать обвиняемых в захвате Капитолия в 2021 году

По словам Трампа, с обвиняемыми сурово обращаются в тюрьме

Штурма Капитолия 6 января 2021 года (Фото: ЕРА)

Новоизбранный президент США Дональд Трамп пообещал в первый же день вступления в должность помиловать участников протеста 6 января 2021 года. Об этом он заявил в интервью NBC News.

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По словам Трампа, после вступления в должность президента 20 января 2025 года он осуществит "немедленные и масштабные" изменения. Он заявил, что многие из участников массовых беспорядков подверглись суровому обращению в тюрьме и "живут в аду".

Трамп назвал членов комитета Палаты представителей, который расследовал нападение на Капитолий, "политическими головорезами". По его словам, они совершили правонарушения, выполняя свою работу.

"За то, что они сделали, честно говоря, они должны сесть в тюрьму", –заявил Трамп.

При этом он отметил, что не будет давать указаний Минюсту и Федеральному бюро расследований наказывать их. Однако не исключил, что органам придется рассмотреть дело.

По словам Трампа, если действующий президент США Джо Байден захочет помиловать членов комитета, то может это сделать.

Справка. 6 января 2021 года протестующие, которые поддерживали Трампа на выборах президента, захватили здание Капитолия, чтобы прервать проходившую совместную сессию Конгресса по подсчету голосов. Протестующие сумели прорваться через службу безопасности и занять здание на несколько часов.

Сессия Конгресса была остановлена. Ближе к 18:00 полиция заявила о "полной зачистке" здания Капитолия от протестующих. Конгресс восстановил подсчет голосов и оформление победы Байдена.