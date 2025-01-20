Байден оголосив про помилування генерала Марка Міллі та ще кількох людей

Генерал Марк Міллі (Фото: ЕРА)

Президент США Джо Байден в останні години свого президентства оголосив про помилування генерала Марка Міллі, який розслідував напад на Капітолій США 6 січня, та ще кількох людей. Про це він повідомив у соціальній мережі.

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Окрім генерала Міллі, йдеться про доктора Ентоні Фаучі, членів Конгресу та персоналу, який працював у Спеціальному комітеті, а також офіцерів Капітолію США та столичної поліції, які свідчили перед особливим комітетом.

Байден зазначив, що їм погрожували кримінальним переслідуванням, але вони служили США "з честю та відзнакою", тому не заслуговують бути об'єктами "невиправданих і політично мотивованих переслідувань". Такі розслідування, за словами Байдена, завдають шкоди "життю, безпеці та фінансовій захищеності" переслідуваних осіб і членам їхніх сімей.

"Надання цих помилувань не повинно помилково сприйматися як визнання того, що будь-яка особа вчинила якесь правопорушення, й ухвалення не має бути неправильно витлумачено як визнання вини за якесь правопорушення", – зазначив Байден.

Президент США нагадав, що 6 січня 2021 року бунтівники, які були не згодні з результатами виборів, напали на Капітолій США. Конгрес заснував двопартійний Спеціальний комітет з розслідування нападу і, за словами Байдена, виконав цю місію "сумлінно і з відданістю".

"Замість того, щоб взяти на себе відповідальність, ті, хто вчинив напад 6 січня, використали кожну можливість, щоб залякати тих, хто брав участь в обраному комітеті, намагаючись переписати історію, стерти пляму 6 січня заради партійної вигоди й помститися, зокрема, погрожуючи кримінальним переслідуванням", – наголосив Байден.