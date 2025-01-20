Байден превентивно помилував п’ять членів своєї родини в останні хвилини президентства

Джо Байден заявив, що його сім’я піддається постійним атакам і погрозам

Джо Байден (Фото: Yuri Gripas / EPA)

46-й президент Сполучених Штатів Джо Байден превентивно помилував п’ять членів своєї родини в останні хвилини перебування на посаді. Про це повідомив телеканал CNN.

Байден помилував брата Джеймса і його дружину, брата Френка, а також сестру Валері та її чоловіка.

"Моя сім’я піддається постійним атакам і погрозам, мотивованим виключно бажанням заподіяти мені біль — це найгірший вид партійної політики. На жаль, у мене немає підстав вважати, що ці атаки припиняться", – йдеться у заяві Байдена.

46-й президент США додав, що вірить "у верховенство права" і "оптимістично налаштований на те, що сила наших правових інститутів зрештою переможе над політикою".

Однак Байден наголосив, що "безпідставні та політично вмотивовані розслідування завдають шкоди життю, безпеці та фінансовій безпеці осіб та їхніх родин".

"Навіть якщо особи не зробили нічого поганого і врешті-решт будуть виправдані, сам факт розслідування чи судового переслідування може завдати непоправної шкоди їхній репутації та фінансам", – стверджує він.

2 грудня 2024 року Байден помилував сина Гантера та заявив, що його справу розглядали не так, як справи інших підозрюваних.

Трамп звинуватив Байдена у зловживанні владою і заявив, що таке рішення ставить під сумнів справедливість правосуддя.

4 грудня стало відомо, що суд закрив федеральну справу про незаконне володіння зброєю проти Гантера Байдена.