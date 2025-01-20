Штурм Капітолія 6 січня. CNN: Трамп помилує обвинувачених у ненасильницьких діях

Прокуратура висунула звинувачення більш ніж 1580 особам і наразі винесла близько 1270 вироків

Капітолій (Ілюстративне фото: Michael Reynolds/EPA)

Президент США Дональд Трамп планує помилувати людей, засуджених за ненасильницькі злочини, пов’язані зі штурмом Капітолія 6 січня 2021 року, і пом’якшити вироки іншим особам, засудженим за більш серйозні злочини. Про це повідомив канал CNN із посиланням на неназваних співрозмовників, обізнаних з планами американського президента.

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Очікується, що Міністерство юстиції також звернеться до суду, щоб відхилити справи, які ще не передані до суду, розповів співрозмовник з команди Трампа.

Він ще не підписав указ, але очікується, що зробить це сьогодні, 20 січня.

Трамп давно пообіцяв помилувати принаймні деяких своїх прихильників, які штурмували Капітолій 6 січня 2021 року, порушивши мирне передання влади.

Після нападу Міністерство юстиції та Федеральне бюро розслідувань розпочали загальнонаціональний розшук для виявлення та затримання бунтівників, який перетворився на найбільше кримінальне розслідування в історії США. Прокуратура висунула звинувачення більш ніж 1580 особам і наразі винесла близько 1270 вироків, близько 300 справ перебувають на розгляді.

Згідно з даними Міністерства юстиції, близько 55% судових переслідувань є справами про адміністративні правопорушення, зокрема звинуваченнями в хуліганстві або незаконному проникненні. Серед фігурантів справи переважна більшість була засуджена умовно або на кілька місяців ув'язнення і вже була звільнена.

CNN пише, що помилування не скасує їхню судимість, але відновить їхні громадянські права, як-то право на володіння зброєю або право голосу, а також достроково завершить випробувальний термін.

9 грудня 2024 року Трамп пообіцяв у перший день вступу на посаду помилувати учасників протесту 6 січня 2021 року.

20 січня 2024 року Байден в останні години свого президентства оголосив про помилування генерала Марка Міллі, який розслідував напад на Капітолій США 6 січня, та ще кількох людей.