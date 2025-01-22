Звільнено понад 200 учасників штурму Капітолія. Поліція незадоволена помилуванням Трампа
Понад 200 учасників, причетних до нападу на Капітолій США 6 січня 2021 року, було випущено з виправних установ після помилування президента США Дональда Трампа. Про це повідомило Федеральне бюро в'язниць. Проте рішення зіткнулося із критикою.
Після своєї інавгурації 20 січня Трамп наказав про помилування 211 осіб. Федеральне бюро в'язниць отримало інформацію ввечері того самого дня, і після певної перевірки наказ було передано до закладу, де перебували затримані.
До 09:30 21 січня всі, хто був помилуваний або отримав пом'якшення вироку від Трампа, були звільнені з-під варти. Весь процес зайняв близько 12 години, зазначили у Федеральному бюро в'язниць.
Однак це рішення зіткнулося із засудженням, зокрема, з боку правоохоронців. Братський орден поліції та Міжнародна асоціація начальників поліції сказали у спільній заяві, що вони "глибоко збентежені" помилуваннями.
"[Ми] твердо переконані, що засуджені за такі злочини мають відбувати повне покарання. Злочини проти правоохоронних органів – це не просто напади на окремих осіб або громадську безпеку – це напади на суспільство та підрив верховенства закону", – сказано у заяві.
- 9 грудня 2024 року Трамп пообіцяв у перший день вступу на посаду помилувати учасників протесту 6 січня 2021 року.
- 20 січня 2024 року Байден в останні години свого президентства оголосив про помилування генерала Марка Міллі, який розслідував напад на Капітолій США 6 січня, та ще кількох людей.
- Того самого дня CNN повідомляло, що Трамп помилує звинувачених у ненасильницьких діях під час штурму Капітолія.