Звільнено понад 200 учасників штурму Капітолія. Поліція незадоволена помилуванням Трампа

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Понад 200 учасників, причетних до нападу на Капітолій США 6 січня 2021 року, було випущено з виправних установ після помилування президента США Дональда Трампа. Про це повідомило Федеральне бюро в'язниць. Проте рішення зіткнулося із критикою.

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Після своєї інавгурації 20 січня Трамп наказав про помилування 211 осіб. Федеральне бюро в'язниць отримало інформацію ввечері того самого дня, і після певної перевірки наказ було передано до закладу, де перебували затримані.

До 09:30 21 січня всі, хто був помилуваний або отримав пом'якшення вироку від Трампа, були звільнені з-під варти. Весь процес зайняв близько 12 години, зазначили у Федеральному бюро в'язниць.

Однак це рішення зіткнулося із засудженням, зокрема, з боку правоохоронців. Братський орден поліції та Міжнародна асоціація начальників поліції сказали у спільній заяві, що вони "глибоко збентежені" помилуваннями.

"[Ми] твердо переконані, що засуджені за такі злочини мають відбувати повне покарання. Злочини проти правоохоронних органів – це не просто напади на окремих осіб або громадську безпеку – це напади на суспільство та підрив верховенства закону", – сказано у заяві.