Уряд Колумбії погодився з усіма умовами Трампа щодо нелегалів – Білий дім

Колумбія повідомляє, що відправляє президентський літак, щоб гідно зустріти своїх громадян

Прездент Колумбії Густаво Петро (Фото: ЕРА)

Колумбійський уряд погодився з усіма умовами президента США Дональда Трампа, зокрема приймати депортаційні рейси зі Штатів з нелегальними мігрантами. Про це повідомила прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт.

Вона уточнила, що оголошені Трампом санкції та мита не набудуть чинності, якщо Богота і далі прийматиме рейси.

Водночас Лівітт зазначила, що візові санкції щодо колумбійських чиновників збережуться, доки не приземлиться перший літак із висланими мігрантами.

На цих умовах відбуватиметься і посилений митний огляд колумбійських товарів, які постачаються до США.

В офісі президента Колумбії Густаво Петро повідомили, що підготували президентський літак "для гідного повернення співгромадян".

26 січня Трамп заявив, що Штати запровадять санкції проти Колумбії у зв'язку з тим, що та відмовилася прийняти військово-транспортні літаки, на борту яких були депортовані зі США колумбійські громадяни.

Він наказав своїй адміністрації негайно вжити "термінових і рішучих заходів у відповідь". Зокрема, він розпорядився, щоб Вашингтон запровадив мита у 25% на всі ввезені з Колумбії товари. За тиждень мита мали підвищити до 50%.

21 січня 2025 року Трамп обмежив автоматичне громадянство США для дітей нелегалів і "візових туристів". Уже 23 січня суд тимчасово заблокував цей указ, але Трамп заявив про подання апеляції.

24 січня речниця Білого дому Керолайн Лівітт опублікувала перші кадри депортації нелегалів зі США.

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