Трамп анонсував санкції проти Колумбії за відмову прийняти літаки з мігрантами

Трамп стверджує, що відмова Колумбії поставила під загрозу національну та громадську безпеку США

Дональд Трамп (Фото: Bizuayehu Tesfaye/EPA)

Сполучені Штати запровадять санкції проти Колумбії у зв'язку з тим, що влада цієї країни відмовилася прийняти військово-транспортні літаки, на борту яких знаходилися депортовані зі США колумбійські громадяни. Про своє рішення президент США Дональд Трамп повідомив у соціальній мережі Truth Social.

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Він написав, що наказ не приймати літаки віддав президент Колумбії Густаво Петро. Трамп стверджує, що відмова Петро "поставила під загрозу національну та громадську безпеку Сполучених Штатів".

У зв’язку з цим американський президент наказав своїй адміністрації негайно вжити "термінових і рішучих заходів у відповідь". Зокрема, він розпорядився, щоб Вашингтон запровадив мита у 25% на всі ввезені з Колумбії товари. За тиждень мита піднімуть до 50%, наголосив Трамп.

Крім цього, він вирішив запровадити візові обмеження проти офіційних представників колумбійського уряду та "його прихильників", включаючи членів їхніх сімей.

Рішенням президента США запроваджуються митні та прикордонні перевірки всіх громадян і вантажів з Колумбії з міркувань національної безпеки, а також банківські й фінансові санкції.

"Ці заходи – лише початок. Ми не дозволимо колумбійському уряду порушити свої юридичні зобов'язання щодо прийняття та повернення злочинців, яких вони силою витіснили до Сполучених Штатів", – резюмував Трамп.

Раніше цього самого дня Петро написав у соціальній мережі X, що США не можуть ставитися до колумбійських мігрантів як до злочинців.

"Я забороняю вхід американських літаків з колумбійськими мігрантами на нашу територію. США повинні розробити протокол щодо гідного ставлення до мігрантів, перш ніж ми будемо приймати їх", – наголосив він.