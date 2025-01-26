Трамп анонсировал санкции против Колумбии за отказ принять самолеты с мигрантами

Трамп утверждает, что отказ Колумбии поставил под угрозу национальную и общественную безопасность США

Дональд Трамп (Фото: Bizuayehu Tesfaye/EPA)

Соединенные Штаты введут санкции против Колумбии в связи с тем, что власти этой страны отказались принять военно-транспортные самолеты, на борту которых находились депортированные из США колумбийские граждане. О своем решении президент США Дональд Трамп сообщил в социальной сети Truth Social.

Он написал, что приказ не принимать самолеты отдал президент Колумбии Густаво Петро. Трамп утверждает, что отказ Петро "поставил под угрозу национальную и общественную безопасность Соединенных Штатов".

В связи с этим американский президент приказал своей администрации немедленно принять "срочные и решительные ответные меры". В частности, он распорядился, чтобы Вашингтон ввел пошлины в 25% на все ввезенные из Колумбии товары. Через неделю пошлины поднимут до 50%, отметил Трамп.

Кроме того, он решил ввести визовые ограничения против официальных представителей колумбийского правительства и "его сторонников", включая членов их семей.

Решением президента США вводятся таможенные и приграничные проверки всех граждан и грузов из Колумбии из соображений национальной безопасности, а также банковские и финансовые санкции.

"Эти меры – только начало. Мы не позволим колумбийскому правительству нарушить свои юридические обязательства по принятию и возвращению преступников, которых они силой вытеснили в Соединенные Штаты", – резюмировал Трамп.

Ранее в этот день Петро написал в социальной сети X, что США не могут относиться к колумбийским мигрантам как к преступникам.

"Я запрещаю вход американских самолетов с колумбийскими мигрантами на нашу территорию. США должны разработать протокол по достойному отношению к мигрантам, прежде чем мы будем принимать их", — подчеркнул он.