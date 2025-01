США призупиняють імміграційні програми, зокрема ключову ініціативу для українців – NYT

Аеропорт у штаті Джорджія, США (Фото: ЕРА/ERIK S. LESSER)

У міністерстві внутрішньої безпеки США (Department of Homeland Security) наказали призупинити кілька програм, що дозволяли іммігрантам тимчасово проживати в США. Це також стосується ініціативи United for Ukraine, яка надає можливість в'їзду для українців, пише The New York Times.

Директива, що була надіслана високопосадовцем Служби громадянства та імміграції США та отримана NYT, вимагає негайного припинення прийняття "остаточних рішень" щодо заявок, пов'язаних із програмами, поки адміністрація їх розглядає і вирішує, чи припиняти їх.

Обсяг програм, згаданих у паузі, величезний, і це рішення заблокує в’їзд іммігрантів, які втікають з деяких із найбільш нестабільних і безнадійних місць у світі, пише газета. Крім України програми пропонували шлях іммігрантам з Куби, Гаїті та Венесуели.

Одна з програм, яку планують призупинити, — ініціатива за часів колишнього президента США Джо Байдена United for Ukraine (U4U), яка дозволяла українським іммігрантам тимчасово в'їжджати до США за умови наявності фінансових спонсорів. За даними уряду, до вересня 2023 року за цією програмою до країни прибули понад 150 000 українців.

21 січня 2025 року президент США Трамп наказав призупинити всю зовнішню допомогу від Штатів на 90 днів. За його словами, допомога іншим країнам у багатьох випадках суперечить американським цінностям.

23 січня Голос Америки із посиланням на інформацію від Пентагону повідомив, що України це не стосується.