США приостанавливают иммиграционные программы, в том числе для украинцев – NYT

Аеропорт в штате Джорджия, США (Фото: ЕРА/ERIK S. LESSER)

В министерстве внутренней безопасности США (Department of Homeland Security) приказали приостановить несколько программ, позволявших иммигрантам временно проживать в США. Это также касается инициативы United for Ukraine, которая дает возможность въезда для украинцев, пишет The New York Times.

Директива, направленная высокопоставленным должностным лицам Службы гражданства и иммиграции США и полученная NYT, требует немедленного прекращения принятия "окончательных решений" относительно заявок, связанных с программами, пока администрация их рассматривает и решает, прекращать ли их.

Объем программ, упомянутых в паузе, огромен, и это решение заблокирует въезд иммигрантов, бегущих из некоторых из самых нестабильных и безнадежных мест в мире, пишет газета. Кроме Украины, программы предлагали путь иммигрантам из Кубы, Гаити и Венесуэлы.

Одна из программ, которую планируют приостановить, — инициатива при бывшем президенте США Джо Байдене United for Ukraine (U4U), которая позволяла украинским иммигрантам временно въезжать в США при наличии финансовых спонсоров. По данным правительства, к сентябрю 2023 года по этой программе в страну прибыло более 150 000 украинцев.

21 января 2025 г. президент США Трамп приказал приостановить всю внешнюю помощь от Штатов на 90 дней. По его словам, помощь другим странам во многих случаях противоречит американским ценностям.

23 января Голос Америки со ссылкой на информацию от Пентагона сообщил, что Украины это не касается.