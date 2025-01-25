США приостанавливают иммиграционные программы, в том числе для украинцев – NYT
В министерстве внутренней безопасности США (Department of Homeland Security) приказали приостановить несколько программ, позволявших иммигрантам временно проживать в США. Это также касается инициативы United for Ukraine, которая дает возможность въезда для украинцев, пишет The New York Times.
Директива, направленная высокопоставленным должностным лицам Службы гражданства и иммиграции США и полученная NYT, требует немедленного прекращения принятия "окончательных решений" относительно заявок, связанных с программами, пока администрация их рассматривает и решает, прекращать ли их.
Объем программ, упомянутых в паузе, огромен, и это решение заблокирует въезд иммигрантов, бегущих из некоторых из самых нестабильных и безнадежных мест в мире, пишет газета. Кроме Украины, программы предлагали путь иммигрантам из Кубы, Гаити и Венесуэлы.
Одна из программ, которую планируют приостановить, — инициатива при бывшем президенте США Джо Байдене United for Ukraine (U4U), которая позволяла украинским иммигрантам временно въезжать в США при наличии финансовых спонсоров. По данным правительства, к сентябрю 2023 года по этой программе в страну прибыло более 150 000 украинцев.
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