Трамп приказал приостановить всю внешнюю помощь от США на 90 дней

Дональд Трамп (Фото: Peter Foley/EPA)

После инаугурации президент США Дональд Трамп подписал указ о временной приостановке всех программ внешней помощи со стороны Штатов на 90 дней. Об этом сообщает Associated Press.

В это время будет проведена проверка, чтобы определить, соответствует ли помощь целям внутренней политики США.

"Пока непонятно, на какую помощь сначала повлияет указ, поскольку финансирование многих программ уже было выделено Конгрессом и должно быть израсходовано, если еще не потрачено", – говорится в материале АР.

В документе сказано, что "индустрия помощи иностранным государствам и бюрократия не согласуются с американскими интересами и во многих случаях противоречат американским ценностям", а также что помощь "служит дестабилизации мира во всем мире путем продвижения идей за рубежом, прямо противоположных гармоничным и стабильным отношениям как внутри стран, так и между ними".

Трамп заявил, что ни одна последующая внешняя помощь Соединенных Штатов не будет оказываться таким образом, который не будет полностью согласован с внешней политикой американского президента.

Утвержденный Сенатом госсекретарь США Марко Рубио говорил на прошлой неделе, что "каждый доллар, который мы тратим, каждая финансируемая нами программа и каждая политика, которую мы проводим, должны быть оправданы ответом на три простых вопроса: делает ли это Америку безопаснее, делает ли это Америку сильнее, делает ли это Америку процветающей".

20 января 2025 года состоялась инаугурация 47-го президента США. Трамп анонсировал подписание "исторических" указов. В частности, он установит режим чрезвычайной ситуации на южной границе США. Также Трамп намерен признать международные картели террористическими организациями.

Он также пообещал создать в стране "самую сильную армию" и "завершить старые и не начинать новые войны в мире". В то же время о российско-украинской войне прямо не упомянул.

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