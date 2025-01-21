Трамп наказав призупинити всю зовнішню допомогу від США на 90 днів

Дональд Трамп (Фото: Peter Foley/EPA)

Після інавгурації президент США Дональд Трамп підписав указ про тимчасове призупинення всіх програм зовнішньої допомоги з боку Штатів на 90 днів. Про це повідомляє Associated Press.

У цей час буде здійснено перевірку, щоб визначити, чи відповідає допомога цілям внутрішньої політики США.

"Поки незрозуміло, на яку допомогу спочатку вплине указ, оскільки фінансування багатьох програм уже було виділено Конгресом і має бути витрачено, якщо ще не витрачено", – йдеться у матеріалі АР.

У документі йдеться про те, що "індустрія допомоги іноземним державам і бюрократія не узгоджуються з американськими інтересами і в багатьох випадках суперечать американським цінностям", а також що допомога "служить дестабілізації миру в усьому світі шляхом просування ідей за кордоном, які прямо протилежні гармонійним і стабільним відносинам як всередині країн, так і між ними".

Трамп заявив, що жодна подальша зовнішня допомога Сполучених Штатів не надаватиметься таким чином, який не буде повністю узгоджений із зовнішньою політикою американського президента.

Затверджений Сенатом держсекретар США Марко Рубіо казав минулого тижня, що "кожен долар, який ми витрачаємо, кожна програма, яку ми фінансуємо, і кожна політика, яку ми проводимо, повинні бути виправдані відповіддю на три прості запитання: чи робить це Америку безпечнішою, чи робить це Америку сильнішою, чи робить це Америку процвітаючою".

20 січня 2025 року відбулась інавгурація 47-го президента США. Трамп анонсував підписання "історичних" указів. Зокрема, він встановить режим надзвичайної ситуації на південному кордоні США. Також Трамп має намір визнати міжнародні картелі терористичними організаціями.

Він також пообіцяв створити у країні "найсильнішу армію" і "завершити старі й не починати нові війни у світі". Водночас про російсько-українську війну прямо не згадав.

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