Пентагон: Указ Трампа о приостановке помощи на 90 дней не касается помощи Украине

Однако пока неизвестно, как влияет этот указ на невоенную помощь

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Указ президента США Дональда Трампа о паузе на 90 дней в оказании международной поддержки не касается военной помощи Украине. Об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на информацию от Пентагона.

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"Помощь в безопасности Украине не подпадает под ограничение недавнего указа об иностранной помощи, поскольку он касается только программ развития, а не военной поддержки", – сказали в Минобороны США.

Это означает, что в силе остаются контракты на изготовление оружия по программе USAI и поставки вооружения из запасов Пентагона по программе PDA. Обе были объявлены предыдущим президентом США Джо Байденом.

Сейчас пока что неизвестно, может ли повлиять указ Трампа на невоенную помощь Украине и если да, то как именно. Посольство США в Украине не дало никаких разъяснений на этот счет и только ссылается на текст указа, сообщает Радио Свобода.

21 января Трамп приказал приостановить всю внешнюю помощь от США на 90 дней. По его словам, помощь другим странам во многих случаях противоречит американским ценностям.

23 января на форуме в Давосе он заявил, что намерен просить страны НАТО увеличить расходы на оборону до 5% ВВП.