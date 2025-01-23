Пентагон: Указ Трампа о приостановке помощи на 90 дней не касается помощи Украине
Указ президента США Дональда Трампа о паузе на 90 дней в оказании международной поддержки не касается военной помощи Украине. Об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на информацию от Пентагона.
"Помощь в безопасности Украине не подпадает под ограничение недавнего указа об иностранной помощи, поскольку он касается только программ развития, а не военной поддержки", – сказали в Минобороны США.
Это означает, что в силе остаются контракты на изготовление оружия по программе USAI и поставки вооружения из запасов Пентагона по программе PDA. Обе были объявлены предыдущим президентом США Джо Байденом.
Сейчас пока что неизвестно, может ли повлиять указ Трампа на невоенную помощь Украине и если да, то как именно. Посольство США в Украине не дало никаких разъяснений на этот счет и только ссылается на текст указа, сообщает Радио Свобода.
- 21 января Трамп приказал приостановить всю внешнюю помощь от США на 90 дней. По его словам, помощь другим странам во многих случаях противоречит американским ценностям.
- 23 января на форуме в Давосе он заявил, что намерен просить страны НАТО увеличить расходы на оборону до 5% ВВП.