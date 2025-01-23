Трамп намерен просить страны НАТО увеличить расходы на оборону до 5% ВВП
Дональд Трамп (Фото: EPA)

Страны НАТО должны увеличить вклад в оборону Альянса, они должны тратить 5% своего ВВП (валового внутреннего продукта). Об этом на экономическом форуме в Давосе сказал президент США Дональд Трамп, передает CNN.

"Восстанавливая здравый смысл в Америке, мы быстро движемся к тому, чтобы вернуть силу, мир и стабильность за рубежом. Я также собираюсь попросить все страны НАТО увеличить расходы на оборону до 5% ВВП, что должно было быть много лет назад", – сказал он.

Трамп отметил, что расход на оборону был всего 2%, но большинство стран Альянса вовсе не платили, пока "не появился он". По словам американского президента, США "платили разницу", однако он настоял, и члены Альянса начали выделять средства на оборону.

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