Трамп намерен просить страны НАТО увеличить расходы на оборону до 5% ВВП

Трамп отметил, что увеличить расходы нужно было уже давно

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Страны НАТО должны увеличить вклад в оборону Альянса, они должны тратить 5% своего ВВП (валового внутреннего продукта). Об этом на экономическом форуме в Давосе сказал президент США Дональд Трамп, передает CNN.

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"Восстанавливая здравый смысл в Америке, мы быстро движемся к тому, чтобы вернуть силу, мир и стабильность за рубежом. Я также собираюсь попросить все страны НАТО увеличить расходы на оборону до 5% ВВП, что должно было быть много лет назад", – сказал он.

Трамп отметил, что расход на оборону был всего 2%, но большинство стран Альянса вовсе не платили, пока "не появился он". По словам американского президента, США "платили разницу", однако он настоял, и члены Альянса начали выделять средства на оборону.

19 ноября 2024 года Bloomberg писал, что Европе придется удвоить расходы на оборону из-за агрессии РФ и победы Трампа.

15 января 2025 года Туск заявил, что Европа могла бы в десять раз превысить расходы России на оборону и укрепить защиту.

22 января польский премьер сказал, что Евросоюз должен вооружиться, чтобы "выжить" в неопределенном мире.