Туск считает, что ЕС должен вооружиться, чтобы "выжить" в неопределенном мире

Дональд Туск (Фото: Piotr Nowak/EPA)

Европейский Союз должен вооружиться, чтобы выжить в условиях все более неопределенного мирового порядка, поэтому военные расходы должны быть увеличены. Такое мнение высказал премьер-министр Польши Дональд Туск на сессии Европейского парламента в Страсбурге, его слова приводит агентство Bloomberg.

"Если Европа хочет выжить, она должна быть вооружена. Нет альтернативы – Европа должна начать защищаться, а потому она должна начать тратить европейские деньги на оборону", – подчеркнул польский премьер.

В материале говорится, что комментарии Туска прозвучали на фоне того, что полномасштабная война России против Украины близится к трехлетней отметке.

Президент США Дональд Трамп, вступивший в должность 20 января, также увеличил свои требования по расходам для союзников по НАТО, заявив, что он ожидает, что 5% от объема экономики будет направлено на оборону. Текущий ориентир Альянса составляет 2%.

Туск добавил, что ЕС должен быть гибким, креативным и исполненным решимости "радикально" увеличить военные расходы и защитить себя от "потенциальных ракетных угроз" и построить оборону вдоль своей восточной границы. Польша сделала усиление безопасности приоритетом своего шестимесячного председательства в ЕС, которое продлится до июня.