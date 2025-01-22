Туск вважає, що ЄС має озброїтися, щоб "вижити" в невизначеному світі

Дональд Туск (Фото: Piotr Nowak/EPA)

Європейський Союз має озброїтися, щоб "вижити" в умовах дедалі більш невизначеного світового порядку, тому військові витрати мають бути збільшені. Таку думку висловив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск на сесії Європейського парламенту в Страсбурзі, його слова наводить агентство Bloomberg.

"Якщо Європа хоче вижити, вона має бути озброєна. Немає альтернативи – Європа повинна почати захищатися, а тому вона повинна почати витрачати європейські гроші на оборону", – наголосив польський прем’єр.

У матеріалі йдеться, що коментарі Туска прозвучали на тлі того, що повномасштабна війна Росії проти України наближається до трирічної позначки.

Президент США Дональд Трамп, який вступив на посаду 20 січня, також збільшив свої вимоги щодо витрат для союзників по НАТО, заявивши, що він очікує, що 5% від обсягу економіки буде спрямовано на оборону. Поточний орієнтир Альянсу становить 2%.

Туск додав, що ЄС повинен бути гнучким, креативним і сповненим рішучості "радикально" збільшити військові витрати та захистити себе від "потенційних ракетних загроз" і розбудувати оборону вздовж свого східного кордону. Польща зробила посилення безпеки пріоритетом свого шестимісячного головування в ЄС, яке триватиме до червня.

10 січня 2025 року голова Міноборони Польщі не виключив, що Росія може напасти на країну.

15 січня Туск сказав, що якби інші країни Європи вкладалися в обороноздатність на рівні з Польщею, то це б у десятеро перевищило витрати Росії на свою оборону.