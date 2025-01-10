Косіняк-Камиш: Не виключено, що Росія може напасти на Польщу

Глава Міноборони зазначив, що необхідно бути розумнішим і готуватися до можливого протистояння

Владислав Косіняк-Камиш (Фото:x.com/KosiniakKamysz)

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш не відкидає, що Росія може напасти на країну. Гібридні атаки, за його словами, є лише частиною війни та потрібно бути готовим до будь-якого сценарію, сказав він в інтерв'ю RMF FM.

"Гібридні атаки відбуваються не тільки в Польщі, а й у всій Європі. Це частина війни, дуже небезпечна частина. Не будемо цього недооцінювати. Поширення брехні в інтернеті, спотворення фактів, маніпуляція та ослаблення соціального імунітету руйнують одну з основ безпеки. Це серйозний напад на Польщу", – сказав голова польського Міноборони.

Він перерахував диверсії та саботажі, які відбувалися останнім часом, та звернув увагу на події у Балтійському морі. Косіняк-Камиш зазначив, що всім здавалося, що Росія не нападе на Україну, але необхідно бути розумнішими і готуватися.

Щодо захисту Балтійського моря, то Польща оснастить військово-морський флот ще більшою кількістю кораблів, будівництво яких зараз триває.

"Я оголосив про закупівлю додаткових кораблів. Попереду у нас програма "Орка", тобто підписання угоди на закупівлю підводних човнів. Сподіваюся, що цього року ми підпишемо цей контракт", – повідомив Косіняк-Камиш.

Він також наголосив, що є прихильником міцного стратегічного союзу зі скандинавськими країнами.

- Rosja może zaatakować Polskę?



💬 Tak, atak wojny hybrydowej toczy się już nie tylko w Polsce, w całej Europie. To jest część wojny, bardzo niebezpieczna. Trzeba być przygotowanym na każdy scenariusz – @KosiniakKamysz @MON_GOV_PL w Porannej #RozmowaRMF @Radio_RMF24 @RMF24pl pic.twitter.com/bugQhJhbhw — RozmowaRMF (@Rozmowa_RMF) January 10, 2025