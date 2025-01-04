У Польщі розробляють плани евакуації на випадок стихійних лих і воєнної загрози
Міністерство внутрішніх справ Польщі розробляє правила та норми евакуації цивільного населення та цінностей національної культури у разі стихійного лиха чи воєнної загрози. Про це повідомило агентство Associated Press.
Проєкт має бути готовий протягом трьох місяців, йдеться в урядовому комюніке.
Це пов’язано із законопроєктом про захист цивільних осіб, який набув чинності 1 січня 2025 року, викликаний нещодавньою повінню на півдні Польщі та напругою у сфері безпеки через війну в Україні, яка бореться з вторгненням Росії.
Законопроєкт, який потребує схвалення урядом прем'єр-міністра Дональда Туска, вимагає, щоб на підвищення готовності до евакуації витрачалося не менше як 0,3% річного валового національного продукту.
Положення має чітко визначити обов’язки та координацію різних цивільних служб безпеки, яким буде доручено переміщати людей у безпечні місця. Він також має надати вказівки щодо безпечної евакуації та захисту творів мистецтва.
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